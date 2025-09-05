20 Jahre Evangelische Oberschule Lunzenau: Ein Schulfest für alle Generationen

Rochlitz
Es war das vielleicht größte Klassentreffen in der Region. Zum Schulfest der Evangelischen Oberschule Lunzenau kamen auch viele ehemalige Schüler.
Das Jubiläum „20 Jahre Evangelische Oberschule Lunzenau“ ist am Freitag mit einem großen Schulfest begangen worden. Auftakt war um 13 Uhr eine Andacht. Danach startete der Festbetrieb mit alten Schulhofspielen, Glücksrad, Fotobox und verschiedenen Mitmachangeboten. Es gab Führungen durch das Schulgebäude und ein Bühnenprogramm mit dem...
