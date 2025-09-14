Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Motorrad und ein Pkw sind in Geithain kollidiert.
Ein Motorrad und ein Pkw sind in Geithain kollidiert. Bild: Symbolbild: Benjamin Nolte/stock
Ein Motorrad und ein Pkw sind in Geithain kollidiert.
Ein Motorrad und ein Pkw sind in Geithain kollidiert. Bild: Symbolbild: Benjamin Nolte/stock
Rochlitz
38-jähriger Motorradfahrer in Geithain schwer verletzt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei dem Unfall war Alkohol im Spiel. Was dazu bekannt ist.

Bei einem Unfall am Samstag, den 13. September, in Geithain hat ein 38-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei fuhr der 38-Jährige mit seiner Yamaha XV 535 auf der Tautenhainer Straße und bog an der Eisenbahnstraße nach links ab. Dort überholte er ein Auto trotz durchgezogener Linie und kollidierte mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:47 Uhr
3 min.
Schon wieder: Misstrauensanträge gegen EU-Kommission
Von der Leyens Kommission muss sich Misstrauensanträgen stellen. (Archivbild)
Nur gut zwei Monate nach einem überstandenen Misstrauensvotum sieht sich die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen wieder mit Misstrauensanträgen konfrontiert. Die Abstimmung steht schon bald an.
13:40 Uhr
2 min.
Umfrage: Wie viele Playlisten haben Sie?
Vielfältige Sammlung: 19 Prozent der Musikstreaming-Nutzer verwalten zehn oder mehr eigene Playlists.
Fast jeder Zweite teilt seine Playlisten, doch nur knapp jeder Vierte hört sich oft Musik von fremden Listen an. Das und was Nutzende noch über ihre Musik-Gewohnheiten verraten, zeigt diese Studie.
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
09:00 Uhr
2 min.
Kinderflohmarkt in Geithain: Wo Familien viel für wenig Geld finden
Organisatorin Sabine Wiltschek (li.) mit Helferin Heidi Ronigkeit sind auch diesmal dabei.
Schnäppchenzeit in Geithain: Der Kinderflohmarkt, von Müttern ehrenamtlich organisiert, hat sich zu einem Anlaufpunkt von Schnäppchenjägern gemausert. Bald ist es wieder soweit.
Alexander Christoph
03.09.2025
1 min.
56-Jähriger fährt in Weischlitz gegen Schild und kollidiert dann zweimal mit einer Vorausfahrenden
Bei einem Unfall in Weischlitz war Alkohol im Spiel.
Der Unfall passierte im Ortsteil Reuth. Was dort geschehen ist.
Lutz Kirchner
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
Mehr Artikel