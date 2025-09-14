38-jähriger Motorradfahrer in Geithain schwer verletzt

Rochlitz
Bei dem Unfall war Alkohol im Spiel. Was dazu bekannt ist.
Bei einem Unfall am Samstag, den 13. September, in Geithain hat ein 38-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei fuhr der 38-Jährige mit seiner Yamaha XV 535 auf der Tautenhainer Straße und bog an der Eisenbahnstraße nach links ab. Dort überholte er ein Auto trotz durchgezogener Linie und kollidierte mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.