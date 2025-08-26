600 junge Feuerwehrleute in Rochlitz: Was es am Samstag alles zu sehen gibt

Rochlitz
Das Landesfinale der sächsischen Jugendfeuerwehren wird am Samstag in Rochlitz ausgetragen. Die Gruppenstafette verspricht Spannung. Auch im Umfeld wird viel geboten. Warum sich der Besuch lohnt.
Die besten Jugendfeuerwehrmannschaften des Freistaates messen am Samstag in Rochlitz beim Landesfinale ihre Kräfte. Zum 17. Pokalwettbewerb der Jugendfeuerwehr Sachsen werden etwa 600 junge Brandschützer im Alter von acht bis 18 Jahren erwartet. 30 bis 40 Mitglieder der Rochlitzer Feuerwehr sind als Helfer eingebunden. „Wir präsentieren uns...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.