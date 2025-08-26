Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zur Gruppenstafette gehört auch das Zielspritzen, hier beim Wettkampf 2023.
Zur Gruppenstafette gehört auch das Zielspritzen, hier beim Wettkampf 2023. Bild: Christof Heyden/Archiv
Zur Gruppenstafette gehört auch das Zielspritzen, hier beim Wettkampf 2023.
Zur Gruppenstafette gehört auch das Zielspritzen, hier beim Wettkampf 2023. Bild: Christof Heyden/Archiv
Rochlitz
600 junge Feuerwehrleute in Rochlitz: Was es am Samstag alles zu sehen gibt
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Landesfinale der sächsischen Jugendfeuerwehren wird am Samstag in Rochlitz ausgetragen. Die Gruppenstafette verspricht Spannung. Auch im Umfeld wird viel geboten. Warum sich der Besuch lohnt.

Die besten Jugendfeuerwehrmannschaften des Freistaates messen am Samstag in Rochlitz beim Landesfinale ihre Kräfte. Zum 17. Pokalwettbewerb der Jugendfeuerwehr Sachsen werden etwa 600 junge Brandschützer im Alter von acht bis 18 Jahren erwartet. 30 bis 40 Mitglieder der Rochlitzer Feuerwehr sind als Helfer eingebunden. „Wir präsentieren uns...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
21.08.2025
5 min.
Deutschlands größte Freiluftschau: Mehr als 1000 Rassekaninchen in Rochlitz zu sehen
Dieses Burgunderkaninchen begeisterte am Donnerstag in Rochlitz auch Preisrichter Holger Bierschenk aus Kassel.
Von Freitag bis Sonntag zeigen Züchter ihre Jungtiere am Fuß von Schloss Rochlitz, auch Häsinnen mit Wurf. Zum Sörnziger Weg kommen nicht nur Experten. Das sind die Tipps für Neulinge und Familien.
Falk Bernhardt
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
11.08.2025
1 min.
Lodernde Flammen an der B 175 bei Rochlitz rufen Feuerwehren auf den Plan
An der Molchstation an der B175 bei Spernsdorf wird – wie früher (Foto) – Gas abgefackelt.
Ein lodernder Feuerschein sorgte für Aufregung, doch die Feuerwehr rückte umsonst aus. Das steckt dahinter.
Alexander Christoph
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
Mehr Artikel