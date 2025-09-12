Ärger um Kiosk im Rochlitzer Freibad: Was könnte die Lösung sein?

Keine Pommes und nicht mal Getränke im Rochlitzer Stadtbad: Könnte ein Automat eine Alternative für den Imbiss sein?

Nach viel Regen im Juli hat der August den Freibädern in der Region noch mal großen Zulauf gebracht. Wohl dem, der in der Sommerhitze am Imbiss versorgt wurde. So sollte es eigentlich auch im Stadtbad Rochlitz laufen. Doch an vielen sogar sehr warmen Tagen standen die Besucher vor einem verschlossenen Imbiss.