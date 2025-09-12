Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Kiosk im Stadtbad Rochlitz - auch bei schönem Wetter war zuletzt nicht mehr geöffnet.
Der Kiosk im Stadtbad Rochlitz - auch bei schönem Wetter war zuletzt nicht mehr geöffnet. Bild: Falk Bernhardt
Der Kiosk im Stadtbad Rochlitz - auch bei schönem Wetter war zuletzt nicht mehr geöffnet.
Der Kiosk im Stadtbad Rochlitz - auch bei schönem Wetter war zuletzt nicht mehr geöffnet. Bild: Falk Bernhardt
Rochlitz
Ärger um Kiosk im Rochlitzer Freibad: Was könnte die Lösung sein?
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Keine Pommes und nicht mal Getränke im Rochlitzer Stadtbad: Könnte ein Automat eine Alternative für den Imbiss sein?

Nach viel Regen im Juli hat der August den Freibädern in der Region noch mal großen Zulauf gebracht. Wohl dem, der in der Sommerhitze am Imbiss versorgt wurde. So sollte es eigentlich auch im Stadtbad Rochlitz laufen. Doch an vielen sogar sehr warmen Tagen standen die Besucher vor einem verschlossenen Imbiss.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
22.08.2025
2 min.
Rochlitzer Stadtbad modernisiert: Besucher laufen jetzt durch Stahl-Pergola
Dank der Inschrift „STADTBAD ROCHLITZ“ ist von weitem zu sehen, was hier zu finden ist.
Seit rund anderthalb Jahren pumpt die Stadt Rochlitz mehrere 100.000 Euro in das Stadtbad. Jetzt wurde eine wichtige Etappe geschafft. Doch die Arbeiten gehen weiter.
Alexander Christoph
05.09.2025
2 min.
Luftballons über Rochlitz: So erkunden die neuen Schüler die Stadt
 4 Bilder
Der Ballonstart war am Freitag der Auftakt zur Stadtrallye in Rochlitz.
Die Stadtrallye der neuen Fünftklässler an Gymnasium und Oberschule hat am Freitag für Aufsehen gesorgt. Gewonnen wurde vor allem Wissen über Rochlitz
Falk Bernhardt
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
13:47 Uhr
3 min.
Schon wieder: Misstrauensanträge gegen EU-Kommission
Von der Leyens Kommission muss sich Misstrauensanträgen stellen. (Archivbild)
Nur gut zwei Monate nach einem überstandenen Misstrauensvotum sieht sich die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen wieder mit Misstrauensanträgen konfrontiert. Die Abstimmung steht schon bald an.
13:40 Uhr
2 min.
Umfrage: Wie viele Playlisten haben Sie?
Vielfältige Sammlung: 19 Prozent der Musikstreaming-Nutzer verwalten zehn oder mehr eigene Playlists.
Fast jeder Zweite teilt seine Playlisten, doch nur knapp jeder Vierte hört sich oft Musik von fremden Listen an. Das und was Nutzende noch über ihre Musik-Gewohnheiten verraten, zeigt diese Studie.
Mehr Artikel