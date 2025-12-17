MENÜ
Der achtjährige Finn (Name geändert) bekommt durch die Alpakas von Ergotherapeutin Conny Grahm mehr Selbstvertrauen und lernt, zur Ruhe zu kommen.
Der achtjährige Finn (Name geändert) bekommt durch die Alpakas von Ergotherapeutin Conny Grahm mehr Selbstvertrauen und lernt, zur Ruhe zu kommen. Bild: Conny Grahm
Für Ergotherapeutin Conny Grahm sind die Alpakas Zorro, Ole, Bruno und Konrad die besten Helfer.
Für Ergotherapeutin Conny Grahm sind die Alpakas Zorro, Ole, Bruno und Konrad die besten Helfer. Bild: Julia Czaja
Die Arbeit an und mit den Tieren hilft unter anderem, die Motorik zu schulen und die Selbstständigkeit zu fördern.
Die Arbeit an und mit den Tieren hilft unter anderem, die Motorik zu schulen und die Selbstständigkeit zu fördern. Bild: Conny Grahm
Rochlitz
Alpakas als Therapeuten in Wechselburg: „Kleine Dinge können Großes bewirken“
Redakteur
Von Julia Czaja
In Wechselburg verhilft ein Alpaka einem Jungen zu mehr Selbstvertrauen. Zorro, ein schwarz-weißer Vierbeiner, gehört zur tiergestützten Therapie von Ergotherapeutin Conny Grahm.

Zorro rettet mehrmals im Monat die Welt – zumindest die von Finn (Name geändert). Seit der Achtjährige Zorro kennt, fällt es ihm leichter, Kontakte zu knüpfen. Er hat mehr Selbstvertrauen und geht ruhiger mit Konflikten um. Auch in der Schule klappt es besser. Das mag daran liegen, dass Zorro etwas Besonderes ist: ein Alpaka.
