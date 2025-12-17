Alpakas als Therapeuten in Wechselburg: „Kleine Dinge können Großes bewirken“

In Wechselburg verhilft ein Alpaka einem Jungen zu mehr Selbstvertrauen. Zorro, ein schwarz-weißer Vierbeiner, gehört zur tiergestützten Therapie von Ergotherapeutin Conny Grahm.

Zorro rettet mehrmals im Monat die Welt – zumindest die von Finn (Name geändert). Seit der Achtjährige Zorro kennt, fällt es ihm leichter, Kontakte zu knüpfen. Er hat mehr Selbstvertrauen und geht ruhiger mit Konflikten um. Auch in der Schule klappt es besser. Das mag daran liegen, dass Zorro etwas Besonderes ist: ein Alpaka.