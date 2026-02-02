„Endlich ist was los in Wechselburg“: Bowlingbahn „Gut Holz“ ist wieder offen und lockt mit Sport und deutscher Küche

Monatelang stand die Kegel- und Bowlingbahn in Wechselburg leer. Nun gibt es gute Nachrichten: „Gut Holz“ hat wieder geöffnet. Die Sportgaststätte zieht Bowlingfans und Genießer gleichermaßen an.

Für Kevin Paulenz ist es, wie er sagt, der sprichwörtliche „Sechser im Lotto“. Am Samstagabend steht er hinter der Bar, zapft Bier, nimmt Bestellungen auf und serviert Getränke und Essen. Nächste Woche tauscht er das Team-Shirt jedoch gegen Sportklamotten und lässt sich bedienen, während die Kugeln rollen. Seit Donnerstagabend ist die...