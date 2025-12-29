Lichtblick in Wechselburg: Andy Buchholz haucht Kegel- und Bowlingbahn „Gut Holz“ wieder Leben ein

Nach einer Reihe von Schließungen in Wechselburg gibt es endlich gute Nachrichten: Die Kegel- und Bowlingbahn „Gut Holz“ öffnet wieder. Wer ist der neue Pächter?

Bereits im vergangenen Jahr schloss die Kegel- und Bowlingbahn in Wechselburg, in diesem Sommer gab Gerd Zillmann seinen traditionsreichen Lebensmittel- und Getränkehandel auf und nur wenige Wochen später kündigte die bayerische Benediktinerabtei Ettal an, das Kloster aufgeben zu wollen. Wechselburg musste in den vergangenen Monaten mehrere...