  • Lichtblick in Wechselburg: Andy Buchholz haucht Kegel- und Bowlingbahn „Gut Holz“ wieder Leben ein

Andy Buchholz ist neuer Pächter der Kegel- und Bowlingbahn „Gut Holz“ in Wechselburg. Kegeln kann er bisher nicht, will es aber nun lernen.
Andy Buchholz ist neuer Pächter der Kegel- und Bowlingbahn „Gut Holz“ in Wechselburg. 1999 hatte Birgit Reichelt gemeinsam mit ihrem Mann Stephan die Sportgaststätte eröffnet.
Andy Buchholz als neuer Pächter von „Gut Holz“ in Wechselburg will die Kegel- und Bowlingbahn und das Restaurant unverändert lassen.
Kegel- und Bowlingfans können sich im „Gut Holz“ Sportschuhe ausleihen.
Rochlitz
Lichtblick in Wechselburg: Andy Buchholz haucht Kegel- und Bowlingbahn „Gut Holz“ wieder Leben ein
Redakteur
Von Julia Czaja
Nach einer Reihe von Schließungen in Wechselburg gibt es endlich gute Nachrichten: Die Kegel- und Bowlingbahn „Gut Holz“ öffnet wieder. Wer ist der neue Pächter?

Bereits im vergangenen Jahr schloss die Kegel- und Bowlingbahn in Wechselburg, in diesem Sommer gab Gerd Zillmann seinen traditionsreichen Lebensmittel- und Getränkehandel auf und nur wenige Wochen später kündigte die bayerische Benediktinerabtei Ettal an, das Kloster aufgeben zu wollen. Wechselburg musste in den vergangenen Monaten mehrere...
