Bei der Bauberatung: Investor Thomas Krumbholz (vorne links) und Planer Mario Frommhold (r.).
Bei der Bauberatung: Investor Thomas Krumbholz (vorne links) und Planer Mario Frommhold (r.). Bild: M. Hösel
Rochlitz
Alte Böden raus, neue Kabel rein – Modernisierung in der Bismarckstraße in Rochlitz
Redakteur
Von Alexander Christoph
An einem Gebäudekomplex in der Rochlitzer Innenstadt gehen aktuell Handwerker ein und aus. Es entstehen altersgerechte Wohnungen.

Bald kommen in Rochlitz mehrere altersgerechte Wohnungen auf den Markt. Denn die Arbeiten am Gebäudekomplex an der Bismarckstraße, Ecke Markt in Rochlitz schreiten planmäßig voran: „Wir sind gut vorangekommen“, sagt Thomas Krumbholz. 2021 hatte die Ehlers & Krumbholz Invest GmbH mit Sitz in Berlin die Immobilie erworben.
