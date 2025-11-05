Alte Schule, neues Leben: Zettlitz als Beispiel gelungener EU-Förderung

In Zettlitz wurde aus einer alten Schule eine moderne Seniorenresidenz – dank EU-Fördermitteln und viel Geduld.

Geht es um Fördermittel über die Europäische Union (EU) winken nicht wenige Bauherren ab: zu kompliziert, zu langwierig, zu aussichtslos. Und doch gibt es sie, die Erfolgsgeschichten, die das Programm Leader ermöglicht hat. Dieser Tage öffnen sich rund 25 Objekte im Rahmen der Entdeckertour „30 Jahre Leader in Sachsen“. „Leader zeigt,...