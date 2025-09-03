Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf regennasser Fahrbahn kam ein Autofahrer mit seinem BMW ins Schleudern.
Auf regennasser Fahrbahn kam ein Autofahrer mit seinem BMW ins Schleudern. Bild: Thomas Cramer/Feuerwehr Penig
Auf regennasser Fahrbahn kam ein Autofahrer mit seinem BMW ins Schleudern.
Auf regennasser Fahrbahn kam ein Autofahrer mit seinem BMW ins Schleudern. Bild: Thomas Cramer/Feuerwehr Penig
Rochlitz
Aquaplaning auf der A 72 bei Penig: Autofahrer gerät ins Schleudern
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem Unfall auf der A 72 blieb ein kaputtes Fahrzeug auf der linken Spur stehen. Danach rückten Rettungskräfte an.

Aquaplaning auf der A 72 bei Penig: Ein 47-jähriger Autofahrer ist am Dienstag mit seinem Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Penig und Niederfrohna aufgrund nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten. Laut Polizei schlitterte der BMW gegen 17.15 Uhr zunächst gegen die rechte Leitplanke, danach gegen die Mittelleitplanke. Auf der linken Fahrspur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.08.2025
1 min.
Reifenplatzer auf der Autobahn 72 bei Penig: Fahrer übersteht Kollision mit Leitplanken unverletzt
Zu einem Unfall musste die Polizei am Dienstagmorgen auf die B 72 nahe Penig eilen.
Glück im Unglück hatte ein 36-Jähriger, als sein Pkw offenbar wegen eines geplatzten Reifens aus der Spur geriet.
FP
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
09:00 Uhr
4 min.
„Da muss man nicht nach Mallorca“ - Vogtländische Talsperre wird 100
Peter Schmidt blickt über „seine" Talsperre. Sein Vater war einst Staumeister.
Die Talsperre Muldenberg wird 100 Jahre alt. Aus diesem Grund lädt die Landestalsperrenverwaltung am Samstag von 9 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. An was sich ein Zeitzeuge alles erinnert.
Margitta Rosenbaum
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
14.08.2025
3 min.
Noch eine Baustelle für Penig: Stadt und Zweckverband sanieren Beethovenstraße
Die Beethovenstraße in Penig ist schon lange eine Buckelpiste. Nun wird sie saniert.
Penig investiert mehr als 200.000 Euro in die Beethovenstraße. Die Zusammenarbeit mit dem Zweckverband verspricht Vorteile. Die Stadt nimmt die Fahrbahn in Angriff, der Zweckverband die Kanäle.
Julia Czaja
08:46 Uhr
2 min.
Penny köpft die Ananas: Das ist der Grund
Künftig kopflos: Die Ananas-Früchte bei Penny. Doch die entfernte Blattkrone kommt nicht einfach in den Müll. Foto: Penny Markt GmbH
In den mehr als 2000 Penny-Filialen in Deutschland sehen die Ananas-Früchte künftig anders aus. Die Blattkrone kommt weg. Warum?
Patrick Hyslop
Mehr Artikel