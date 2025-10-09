Arbeitspflicht für Asylbewerber in Lunzenau: Start nach den Herbstferien

Rochlitz
Für das Modellprojekt des Landkreises Mittelsachsen gibt es jetzt konkrete Planungen und eine Stelle mehr. Woher kommen die Helfer für den Bauhof?
In Mittelsachsen werden nun erstmals Asylbewerber zur Arbeit verpflichtet. Das Modellprojekt startet wie geplant in Lunzenau, weil sich dort bislang niemand freiwillig gemeldet hatte. Bei einer Weigerung werden dann Leistungen gekürzt. Bürgermeister Ronny Hofmann (CDU) nannte zur Stadtratssitzung den 20. Oktober als Starttermin. Drei Männer...
