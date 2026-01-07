Auffahrunfall auf Autobahnabfahrt Döbeln-Nord

Rochlitz
Der Fahrer eines Mercedes-Kleinbusses und eine Renault-Fahrerin wollten von der A 14 abfahren, um auf die B 169 abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision.
Auf der Autobahnabfahrt Döbeln-Nord hat sich am Dienstagnachmittag ein Unfall mit zwei Fahrzeugen ereignet. Was war passiert? Laut Polizeibericht wollten der 45-jährige Fahrer eines Mercedes-Kleinbusses und die 45-jährige Fahrerin eines Pkw Renault gegen 14.15 Uhr von der Autobahn 14 abfahren, um auf die Bundesstraße 169 abzubiegen. Dabei fuhr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.