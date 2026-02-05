MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Peniger Feuerwehr wurde zu einem Unfall in Thüringen alarmiert.
Die Peniger Feuerwehr wurde zu einem Unfall in Thüringen alarmiert. Bild: Marijan Murat/dpa
Die Peniger Feuerwehr wurde zu einem Unfall in Thüringen alarmiert.
Die Peniger Feuerwehr wurde zu einem Unfall in Thüringen alarmiert. Bild: Marijan Murat/dpa
Rochlitz
Auto überschlägt sich: Peniger Feuerwehr rückt auch nach Thüringen aus
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Langenleuba-Niederhain hat sich ein Auto überschlagen. Obwohl der Ort in Thüringen liegt, wurden Einsatzkräfte aus Penig dorthin alarmiert.

Seit Anfang des Jahres kann der Leitstellenbereich in Thüringen Einsatzkräfte aus Penig alarmieren. Am vergangenen Dienstag ist das zum ersten Mal passiert. Wie Penigs Gemeindewehrleiter Thomas Cramer erklärt, wurden die Feuerwehrleute aus Penigs Ortsteil Langenleuba-Oberhain ins direkt benachbarte Langenleuba-Niederhain gerufen, das bereits...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21:45 Uhr
4 min.
Blitzeis legt Flughafen BER lahm - Massencrash auf A10
Am Flughafen BER starten und landen aktuell vorerst keine Maschinen mehr.
Am Flughafen BER dürfen keine Maschinen mehr starten oder landen. Auch Straßen und Autobahnen sind in Brandenburg und Berlin spiegelglatt. Eine Folge. Ein Massencrash.
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
07.01.2026
3 min.
Feuerwehren in Penig: A 72 ist weiterhin Einsatzschwerpunkt
Ein Imbisswagen war im Juni 2025 auf der A 72 bei Niederfrohna in Brand geraten.
Die Peniger Feuerwehren hatten 2025 weniger Einsätze als im Jahr zuvor. Sie retteten neun Menschen – und auch ein Reh. Trotz guter Nachwuchsarbeit fehlt es in Zukunft aber an Einsatzkräften.
Falk Bernhardt
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
17:45 Uhr
4 min.
Penig zeigt Widerstandskraft: Investitionen in Bauprojekte und Wirtschaft
Penig investiert in diesem Jahr unter anderem in die Fertigstellung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Langenleuba-Oberhain.
Penig hat im vergangenen Jahr einen sprichwörtlichen Schlag erlebt: Die Papierfabrik wurde geschlossen. Dennoch sieht Bürgermeister André Wolf Lichtblicke – bei Gewerbegebieten und Neuansiedlungen.
Julia Czaja
Mehr Artikel