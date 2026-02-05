Auto überschlägt sich: Peniger Feuerwehr rückt auch nach Thüringen aus

Rochlitz
In Langenleuba-Niederhain hat sich ein Auto überschlagen. Obwohl der Ort in Thüringen liegt, wurden Einsatzkräfte aus Penig dorthin alarmiert.
Seit Anfang des Jahres kann der Leitstellenbereich in Thüringen Einsatzkräfte aus Penig alarmieren. Am vergangenen Dienstag ist das zum ersten Mal passiert. Wie Penigs Gemeindewehrleiter Thomas Cramer erklärt, wurden die Feuerwehrleute aus Penigs Ortsteil Langenleuba-Oberhain ins direkt benachbarte Langenleuba-Niederhain gerufen, das bereits...
