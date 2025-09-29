Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Rennradfahrer in Geithain

Bei einem Überholvorgang stößt ein Autofahrer seitlich mit seinem Fahrzeug mit einem Radfahrer zusammen. Dann gibt er Gas.

Geithain.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Sonntag in Geithain ein Rennradfahrer verletzt worden. Laut dem Sprecher der Leipziger Polizeidirektion Tom Erik Richter fuhr ein Unbekannter mit einem Peugeot gegen 15.30 Uhr auf dem Kalkweg, als ihn ein 42-jähriger Rennradfahrer überholen wollte. Als dieser auf Höhe der Fahrertür war, kam es zum Zusammenstoß, woraufhin der Radfahrer stürzte und sich verletzte. Der Autofahrer beging Unfallflucht. Das Kennzeichen des roten Peugeots begann dem Unfallopfer zufolge mit den Buchstaben L-YA. Es entstand Sachschaden von 150 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen. (kru) Zeugentelefon 03433 2440