Natascha Dobos und Toni Kästner haben ihr erstes Buch gemeinsam geschrieben.
Natascha Dobos und Toni Kästner haben ihr erstes Buch gemeinsam geschrieben. Bild: Dietmar Thomas
Auch als Knochenschnitzer ist Toni Kästner aktiv.
Im Buch: Bild vom Markt Rochlitz im 18. Jahrhundert.
Auch als Knochenschnitzer ist Toni Kästner aktiv.
Im Buch: Bild vom Markt Rochlitz im 18. Jahrhundert.
Rochlitz
Autorenpaar schreibt Stadtgeschichte neu: Auf textilen Spuren in Rochlitz
Redakteur
Von Alexandra Engert
Ein Historiker aus Rochlitz, eine Färberin aus Stuttgart und ein gemeinsames Ziel: fast vergessene Geschichte sichtbar machen. Ihr Buch erzählt von der vergessenen Textilfärberei in Rochlitz.

Wenn Sie sich fragen, ob in Ihrem Wohnhaus einst das textile Herz von Rochlitz schlug, finden Sie die Antwort bei Natascha Dobos und Toni Kästner. Über die beiden hat die „Freie Presse“ bereits berichtet, etwa zur Belebung des Schlosses oder die jüngsten Bücher über die Slawen des Historikers Toni Kästner. Nun ist sein drittes Buch...
