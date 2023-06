Autos in Geithain kollidiert - Vier Menschen verletzt

Geithain.

Vier Menschen haben bei einem Unfall am Mittwoch in Geithain Verletzungen erlitten, so die Polizei. Der Unfall ist gegen 7.25 Uhr auf der Frankenhainer Straße passiert. Ein 18-Jähiger fuhr mit seinem Mitsubishi zu dieser Zeit auf der Straße von Geithain in Richtung Frankenhain. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Nachfolgend kollidierte der Pkw mit einem entgegenkommenden Seat Alhambra, den eine 35-Jährige steuerte. Durch den Aufprall wurden der 18-Jährige und die Fahrerin des Seat sowie zwei im Fahrzeug befindliche Kinder (zehn und neun Jahre alt) verletzt. Der Schaden: etwa 18.000 Euro. Die Straße war bis etwa 11.30 Uhr gesperrt. (lk)