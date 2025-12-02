Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Wernsdorf waren zwei Autos kollidiert. Die Feuerwehr Penig war vor Ort.
In Wernsdorf waren zwei Autos kollidiert. Die Feuerwehr Penig war vor Ort. Bild: Thomas Cramer/Feuerwehr Penig
Rochlitz
Autos kollidieren auf Kreuzung in Wernsdorf – zwei Verletzte
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wernsdorf: Zwei Fahrzeuge kollidieren im Kreuzungsbereich. Feuerwehr und Rettungskräfte sind im Einsatz. Welche Gefahren lauern auf der S 51?

Ein Unfall hat die Feuerwehr Penig auf den Plan gerufen. Am Montagnachmittag wurden die Einsatzkräfte in den Ortsteil Wernsdorf alarmiert. Auf der S 51 waren im Kreuzungsbereich des Gewerbegebiets zwei Autos zusammengestoßen. Laut Polizei war eine VW-Fahrerin (62) beim Versuch links abzubiegen mit einem entgegenkommenden Skoda (Fahrerin: 27)...
