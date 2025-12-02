Autos kollidieren auf Kreuzung in Wernsdorf – zwei Verletzte

Rochlitz
Wernsdorf: Zwei Fahrzeuge kollidieren im Kreuzungsbereich. Feuerwehr und Rettungskräfte sind im Einsatz. Welche Gefahren lauern auf der S 51?
Ein Unfall hat die Feuerwehr Penig auf den Plan gerufen. Am Montagnachmittag wurden die Einsatzkräfte in den Ortsteil Wernsdorf alarmiert. Auf der S 51 waren im Kreuzungsbereich des Gewerbegebiets zwei Autos zusammengestoßen. Laut Polizei war eine VW-Fahrerin (62) beim Versuch links abzubiegen mit einem entgegenkommenden Skoda (Fahrerin: 27)...
