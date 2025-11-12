Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Nur noch wenige Tage soll es die Baustelle geben (Symbolfoto).
Nur noch wenige Tage soll es die Baustelle geben (Symbolfoto). Bild: Symbolbild/styleuneed - stock.adobe.com
Rochlitz
B 107: Bald wieder freie Fahrt auf Straße von Rochlitz nach Colditz
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Die Bauarbeiten an der Bundesstraße, die beide Städte verbindet, stehen kurz vor dem Abschluss.

Die Fahrbahnerneuerung der B 107 bei Colditz steht kurz vor dem Abschluss. Das hat Sigrid Rehak, Sprecherin des Landesamts für Straßenbau und Verkehr, mitgeteilt. Am Freitag, 14. November, sollen die Arbeiten auf dem Stück zwischen Möseln und Colditz - nördlich von Rochlitz - abgeschlossen werden. Damit kann der Verkehr ab dem Nachmittag...
