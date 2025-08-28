Backen mit Biss: Der tägliche Kampf um den Kunden

Rochlitz
Ein Kommentar zur Lage der Bäckereien in Deutschland: Die Konkurrenz durch Discounter und Supermärkte setzt traditionellen Betrieben erheblich zu. Doch ein Rochlitzer Betrieb stemmt sich dagegen.
57 Kilo – so viel Brot und Backwaren isst ein Durchschnittshaushalt hierzulande pro Jahr. Diese Zahl muss man sich im Mund zergehen lassen. Eigentlich ein Wahnsinn und bei der Vielfalt an leckeren Produkten kaum verwunderlich. Ein Umsatz von 17,92 Milliarden Euro belegt zudem: Das Bäckerhandwerk ist einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren.
