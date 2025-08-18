Badfest Geringswalde: Letzte Party vorm Umbau

Rochlitz
Nach einem verregneten Juli und der darauffolgenden Absage startet die Stadt Geringswalde noch einmal durch und bringt Action, Sport und Klamauk in das Freibad.
Es war keine leichte Entscheidung: Die Vorbereitungen für das diesjährige Badfest waren so gut wie abgeschlossen. Aber am Abend des 29. Juli entschied Bürgermeisterin Sandra Fischer (parteilos): „Schluss mit der Zitterpartie in herbstlicher Kälte und stetem Regen. Wir verschieben das Fest.“
