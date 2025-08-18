Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Frank Wagenbichler, Sandra Fischer und Lutz Porsche (v. l.) rüsten fürs Badfest.
Frank Wagenbichler, Sandra Fischer und Lutz Porsche (v. l.) rüsten fürs Badfest. Bild: Marion Gründler
Frank Wagenbichler, Sandra Fischer und Lutz Porsche (v. l.) rüsten fürs Badfest.
Frank Wagenbichler, Sandra Fischer und Lutz Porsche (v. l.) rüsten fürs Badfest. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Badfest Geringswalde: Letzte Party vorm Umbau
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem verregneten Juli und der darauffolgenden Absage startet die Stadt Geringswalde noch einmal durch und bringt Action, Sport und Klamauk in das Freibad.

Es war keine leichte Entscheidung: Die Vorbereitungen für das diesjährige Badfest waren so gut wie abgeschlossen. Aber am Abend des 29. Juli entschied Bürgermeisterin Sandra Fischer (parteilos): „Schluss mit der Zitterpartie in herbstlicher Kälte und stetem Regen. Wir verschieben das Fest.“
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.07.2025
1 min.
Wetterprognosen mies: Badfest Geringswalde abgesagt
Das Freibad ist zwar geöffnet. Gefeiert wird allerdings erst drei Wochen später.
Die Vorbereitungen waren schon weit gediehen. Was nicht mitspielt, ist das Wetter. Die Organisatoren haben sich entschlossen, die Party zu verschieben.
Marion Gründler
19:00 Uhr
5 min.
Ringersaison beginnt im Erzgebirge mit einem Klassiker
Richtig heiß auf die Saison zeigten sich die Ringer des RV Thalheim beim Sommertrainingslager in Zinnowitz. Am Samstag zum Saisonauftakt steht gleich das Derby gegen Aue II an.
Bereits dieses Wochenende und damit eine Woche früher als ursprünglich geplant, startet der RV Thalheim in die neue Regionalliga-Runde. Im Vergleich mit dem FC Erzgebirge Aue II könnte es Überraschungen geben.
Holger Hähnel
19:00 Uhr
3 min.
HSG-Handballer auf der Zielgeraden: Am Freitag steigt schon der letzte Heimtest
Freuen sich auf den nächsten Test: Die HSG-Männer um Trainer Uwe Lange.
Die Freiberger Regionalliga-Handballer erwarten den alten Rivalen aus Pirna in der Ernst-Grube-Halle. Sechs Ausfälle erschweren allerdings die Planungen des HSG-Trainers.
Steffen Bauer
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
18.08.2025
4 min.
Badfest, Bagger und Gebell: Wie die Freibäder rund um Rochlitz und Mittweida den Sommer verlängern
Baden bis Weihnachten? Natürlich nicht, aber ein Hingucker ist er schon, der aus dem Eis einer Kühltruhe gebaute Schneemann im Freibad Sachsenburg.
Die 30-Grad-Marke soll vorerst nicht mehr geknackt werden. Aber nachdem der Juli ins Wasser gefallen war, locken nun viele Freibäder mit Aktionen. Erstmals gibt es Hundeschwimmen auch in Hainichen.
Falk Bernhardt
Mehr Artikel