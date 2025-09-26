Bagger frisst sich durch das Freibad Geringswalde

Rochlitz
Keine Zeit für Nostalgie: Der Beton des alten Beckens verschwindet im Schredder. Denn das Freibad wird auf Vordermann gebracht.
Es tut weh. Wer das Interieur des Freibades Geringswalde mit der markanten Umfriedung mit Kindheit und sorgloser Sommerferienzeit verbunden hat, muss erst einmal schlucken. Gleichwohl sind Umbau und Erneuerung alternativlos.
