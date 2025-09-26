Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Bauüberwacher Andreas Knabe, Projektleiter Falk Unger und Planer Danilo Klitzsch (v. l.)
Bauüberwacher Andreas Knabe, Projektleiter Falk Unger und Planer Danilo Klitzsch (v. l.) Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Bagger frisst sich durch das Freibad Geringswalde
Von Marion Gründler
Keine Zeit für Nostalgie: Der Beton des alten Beckens verschwindet im Schredder. Denn das Freibad wird auf Vordermann gebracht.

Es tut weh. Wer das Interieur des Freibades Geringswalde mit der markanten Umfriedung mit Kindheit und sorgloser Sommerferienzeit verbunden hat, muss erst einmal schlucken. Gleichwohl sind Umbau und Erneuerung alternativlos.
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
3 min.
Grünes Klassenzimmer in Geringswalde: Lernen unter freiem Himmel
Robert Lange vom heimischen Erdbauunternehmen Uwe Rausch beim Verfugen der Granitsteine.
Mit jedem Granitstein, den Robert Lange verfugt, nimmt das Grüne Klassenzimmer Gestalt an. Nachhaltigkeit trifft auf Bildung in Geringswalde.
Marion Gründler
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
28.09.2025
2 min.
Oregons Gouverneurin: Militäreinsatz wäre "Machtmissbrauch"
Trump will das militärische Eingreifen in US-Städten ausweiten - Demokraten kritisieren das.
Präsident Trump hat angekündigt, Soldaten in eine weitere demokratisch regierte US-Stadt zu beordern: nach Portland. Aber darf er das? Die zuständige Gouverneurin stellt seine Befugnisse infrage.
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
18.08.2025
4 min.
Badfest, Bagger und Gebell: Wie die Freibäder rund um Rochlitz und Mittweida den Sommer verlängern
Baden bis Weihnachten? Natürlich nicht, aber ein Hingucker ist er schon, der aus dem Eis einer Kühltruhe gebaute Schneemann im Freibad Sachsenburg.
Die 30-Grad-Marke soll vorerst nicht mehr geknackt werden. Aber nachdem der Juli ins Wasser gefallen war, locken nun viele Freibäder mit Aktionen. Erstmals gibt es Hundeschwimmen auch in Hainichen.
Falk Bernhardt
Mehr Artikel