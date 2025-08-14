Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Bagger transportiert Steine vom Ufer in Zaßnitz zum Wehr.
Ein Bagger transportiert Steine vom Ufer in Zaßnitz zum Wehr. Bild: Alexander Christoph
Ein Bagger transportiert Steine vom Ufer in Zaßnitz zum Wehr.
Ein Bagger transportiert Steine vom Ufer in Zaßnitz zum Wehr. Bild: Alexander Christoph
Rochlitz
Bagger in Aktion: Steine für das Wehr der Rochlitzer Schlossmühle
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Bagger fährt mitten in der Zwickauer Mulde in Rochlitz und zieht Blicke auf sich. Das tut er, um das Wehr zu schützen.

Ein Bagger in der Zwickauer Mulde in Rochlitz sorgt seit einigen Tagen für Aufmerksamkeit. In der Schaufel werden vom Ufer in Zaßnitz große Steine ans Wehr gefahren und dort abgekippt. Der Lärm ist weithin hörbar. Die Arbeiten erfolgen in Regie der in Rheinland-Pfalz ansässigen Firma Libelle. Diese betreibt das 1997 ans Netz gegangene...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:06 Uhr
2 min.
Zwei Menschen durch Schüsse an Moschee in Schweden verletzt
Medienberichten zufolge fand ein Freitagsgebet in der Moschee statt, als es zu dem Vorfall kam.
In der schwedischen Stadt Örebro findet in einer Moschee das Freitagsgebet statt, da sind plötzlich Schüsse zu hören. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.
05.08.2025
2 min.
Enkeltrick & Co.: Polizei klärt Rochlitzer Bürger auf
Trotz des schlechten Wetters: Rochlitzer löchern Experten der Polizei. Dabei spielte der Schutz von Hab und Gut eine Rolle, aber nicht nur.
Alexander Christoph
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16:13 Uhr
2 min.
Glocken aus Zöblitz auf dem Weg nach Innsbruck
Millimeterarbeit beim Aushub der Glocken aus dem Turm der Zöblitzer Stadtkirche.
Die Glocken der Zöblitzer Stadtkirche haben ihre Reise zur Restaurierung angetreten. Ein spannendes Kapitel im Rahmen der großen Turmsanierung beginnt.
Jan Görner
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
08.08.2025
1 min.
Mauer am Rochlitzer Schloss gerettet, Wanderweg passierbar
Der Einstieg des Rudolf-Zimmermann-Wegs ist wieder frei. Die Mauer saniert, der Zaun neu.
Nach drei Monaten Bauzeit ist der Einstieg zum Rudolf-Zimmermann-Weg wieder offen, doch Brombeeren verleiden noch den Wanderspaß.
Alexander Christoph
Mehr Artikel