Bagger in Aktion: Steine für das Wehr der Rochlitzer Schlossmühle

Ein Bagger fährt mitten in der Zwickauer Mulde in Rochlitz und zieht Blicke auf sich. Das tut er, um das Wehr zu schützen.

Ein Bagger in der Zwickauer Mulde in Rochlitz sorgt seit einigen Tagen für Aufmerksamkeit. In der Schaufel werden vom Ufer in Zaßnitz große Steine ans Wehr gefahren und dort abgekippt. Der Lärm ist weithin hörbar. Die Arbeiten erfolgen in Regie der in Rheinland-Pfalz ansässigen Firma Libelle. Diese betreibt das 1997 ans Netz gegangene...