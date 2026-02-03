MENÜ
Der Autor Jan Lipowski kommt am 19. März in die Begegnungsstätte nach Penig.
Der Autor Jan Lipowski kommt am 19. März in die Begegnungsstätte nach Penig. Bild: Jan Lipowski
Rochlitz
Bastelstunden und Frauentagslesung in Penig
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 11. Februar verwandelt sich die Begegnungsstätte „Mittendrin“ in Penig in ein kreatives Atelier. Und am 19. März in ein Frauentags-Café.

In der Begegnungsstätte „Mittendrin“ am Lutherplatz 5 in Penig geht es im neuen Jahr gleich mit mehreren Veranstaltungen los. Am Mittwoch, 11. Februar, basteln die ehrenamtlichen Frauen der Begegnungsstätte anlässlich der Winterferien mit jungen und älteren Besuchern. Von 13 bis 16 Uhr können unter anderem erste Frühlingsbasteleien...
