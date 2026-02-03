Bastelstunden und Frauentagslesung in Penig

Rochlitz
Am 11. Februar verwandelt sich die Begegnungsstätte „Mittendrin“ in Penig in ein kreatives Atelier. Und am 19. März in ein Frauentags-Café.
In der Begegnungsstätte „Mittendrin“ am Lutherplatz 5 in Penig geht es im neuen Jahr gleich mit mehreren Veranstaltungen los. Am Mittwoch, 11. Februar, basteln die ehrenamtlichen Frauen der Begegnungsstätte anlässlich der Winterferien mit jungen und älteren Besuchern. Von 13 bis 16 Uhr können unter anderem erste Frühlingsbasteleien...
