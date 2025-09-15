Bauarbeiten in Penig gestartet: Beethovenstraße ist dicht

Die Stadt Penig und der Zweckverband arbeiten Hand in Hand. Die Beethovenstraße wird grundlegend saniert: Fahrbahn und Kanäle werden erneuert.

In der Beethovenstraße in Penig ist kein Durchkommen mehr. Seit Montag ist die Anwohnerstraße aufgrund von Bauarbeiten gesperrt. Und die sind auch dringend nötig, denn die Fahrbahn gleicht einer Buckelpiste. Darunter haben wiederum die Kanäle ihre besten Tage hinter sich. Deshalb sanieren der Zweckverband „Mittleres Erzgebirgsvorland“ und...