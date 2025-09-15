Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Beethovenstraße in Penig gleicht einer Buckelpiste. Nun haben die Bauarbeiten begonnen.
Die Beethovenstraße in Penig gleicht einer Buckelpiste. Nun haben die Bauarbeiten begonnen. Bild: Julia Czaja
Die Beethovenstraße in Penig gleicht einer Buckelpiste. Nun haben die Bauarbeiten begonnen.
Die Beethovenstraße in Penig gleicht einer Buckelpiste. Nun haben die Bauarbeiten begonnen. Bild: Julia Czaja
Rochlitz
Bauarbeiten in Penig gestartet: Beethovenstraße ist dicht
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadt Penig und der Zweckverband arbeiten Hand in Hand. Die Beethovenstraße wird grundlegend saniert: Fahrbahn und Kanäle werden erneuert.

In der Beethovenstraße in Penig ist kein Durchkommen mehr. Seit Montag ist die Anwohnerstraße aufgrund von Bauarbeiten gesperrt. Und die sind auch dringend nötig, denn die Fahrbahn gleicht einer Buckelpiste. Darunter haben wiederum die Kanäle ihre besten Tage hinter sich. Deshalb sanieren der Zweckverband „Mittleres Erzgebirgsvorland“ und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:29 Uhr
4 min.
EU-Kommission schlägt weitreichende Israel-Sanktionen vor
Die EU-Kommission reagiert mit einem neuen Sanktionsvorschlag auf die Lage im Gazastreifen.
Insbesondere wegen des Widerstandes Deutschlands konnte die EU bislang keine Sanktionen wegen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen verhängen. Jetzt werden neue Vorschläge vorgelegt.
14.08.2025
3 min.
Noch eine Baustelle für Penig: Stadt und Zweckverband sanieren Beethovenstraße
Die Beethovenstraße in Penig ist schon lange eine Buckelpiste. Nun wird sie saniert.
Penig investiert mehr als 200.000 Euro in die Beethovenstraße. Die Zusammenarbeit mit dem Zweckverband verspricht Vorteile. Die Stadt nimmt die Fahrbahn in Angriff, der Zweckverband die Kanäle.
Julia Czaja
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
11:30 Uhr
2 min.
Erlebnisreiche Einkaufsnacht in Penig: Mode, Musik und Genuss
Die Modenschau auf dem Markt ist fester Bestandteil der Peniger Einkaufsnacht.
Am 12. September öffnen die Geschäfte in Penig ab 18 Uhr ihre Türen für eine besondere Einkaufsnacht. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Welche Highlights sind dabei?
Julia Czaja
13:24 Uhr
2 min.
Weichenstörung sorgt für Verzögerungen bei Zügen nach Sylt
Die Reparsturarbeiten sind voraussichtlich morgen abgeschlossen(Archivbild).
Wegen Störungen einer Weiche gerät der Bahnverkehr nach Sylt ins Stocken. Die Reparaturen laufen auf Hochtouren.
Mehr Artikel