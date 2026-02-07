Baubetrieb Estler aus Hartha: Insolvenz abgewendet

Die Meldung lässt den kleinen Ort fast kollektiv aufatmen. Die stadtbekannte Firma ist auch auf sozialem Sektor fest verankert. Damit das so bleibt, springt ein Unternehmer aus Dorfchemnitz ein.

Erleichterung macht sich breit am Firmensitz in Hartha. Denn der Anfang Januar gestellte Antrag auf Insolvenz durch die Firma Estler Straßen- und Tiefbau GmbH ist aufgehoben. Die Oehme GmbH mit Sitz im mittelsächsischen Dorfchemnitz übernimmt das vor 27 Jahren gegründete Unternehmen mit 24 Mitarbeitern.