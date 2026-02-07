MENÜ
Die Insolvenz der Harthaer Firma Estler ist abgewendet.
Baubetrieb Estler aus Hartha: Insolvenz abgewendet
Von Marion Gründler, Jan Leißner
Die Meldung lässt den kleinen Ort fast kollektiv aufatmen. Die stadtbekannte Firma ist auch auf sozialem Sektor fest verankert. Damit das so bleibt, springt ein Unternehmer aus Dorfchemnitz ein.

Erleichterung macht sich breit am Firmensitz in Hartha. Denn der Anfang Januar gestellte Antrag auf Insolvenz durch die Firma Estler Straßen- und Tiefbau GmbH ist aufgehoben. Die Oehme GmbH mit Sitz im mittelsächsischen Dorfchemnitz übernimmt das vor 27 Jahren gegründete Unternehmen mit 24 Mitarbeitern.
