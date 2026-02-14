Pierburg Hartha: IG Metall handelt Überleitungsvertrag aus

Die Vereinbarungen bilden für die rund 380 Beschäftigten ein wichtiges Ergebnis. Denn damit gilt der Standort für mindestens drei Jahre gesichert.

Es brauchte mehrere Anläufe, zwischenzeitlich waren die Treffen von ernüchternden Phasen geprägt. Die teils festgefahrenen Verhandlungen der IG Metall mit Rüstungsriesen Rheinmetall, zu dem Pierburg gehört, sind jetzt zum Abschluss gekommen. Das teilte Gewerkschaftssekretär Steven Kempe mit. „Wir begrüßen das erzielte Ergebnis zum...