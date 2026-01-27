MENÜ
Noch im ersten Quartal soll der Verkauf des Werkes in Hartha über die Bühne gehen.
Noch im ersten Quartal soll der Verkauf des Werkes in Hartha über die Bühne gehen. Bild: Marion Gründler
Noch im ersten Quartal soll der Verkauf des Werkes in Hartha über die Bühne gehen.
Noch im ersten Quartal soll der Verkauf des Werkes in Hartha über die Bühne gehen. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Zukunft von Pierburg in Hartha nach wie vor in der Schwebe
Von Marion Gründler
0:00 Anhören

Rüstungsriese Rheinmetall verkauft seinen gesamten zivilen Bereich mit rund 7800 Arbeitsplätzen. 380 Beschäftigte im Harthaer Werk bangen um ihre Zukunft.

„Die zweistündige Verhandlung brachte kein Ergebnis.“ Das teilt IG-Metaller Steven Kempe nach einer zweiten Gesprächsrunde ernüchtert mit. Ausgehandelt werden soll mit Rheinmetall, zu dem Pierburg gehört, ein Überleitungstarifvertrag, und zwar noch vor dem Verkauf des Werkes in Hartha, bei dem 380 Menschen arbeiten. „Die Beschäftigten...
