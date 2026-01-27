Zukunft von Pierburg in Hartha nach wie vor in der Schwebe

Rochlitz
Rüstungsriese Rheinmetall verkauft seinen gesamten zivilen Bereich mit rund 7800 Arbeitsplätzen. 380 Beschäftigte im Harthaer Werk bangen um ihre Zukunft.
„Die zweistündige Verhandlung brachte kein Ergebnis.“ Das teilt IG-Metaller Steven Kempe nach einer zweiten Gesprächsrunde ernüchtert mit. Ausgehandelt werden soll mit Rheinmetall, zu dem Pierburg gehört, ein Überleitungstarifvertrag, und zwar noch vor dem Verkauf des Werkes in Hartha, bei dem 380 Menschen arbeiten. „Die Beschäftigten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.