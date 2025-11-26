Pierburg Hartha: Eine ganze Stadt kämpft um den Erhalt des Standortes

Rochlitz
Die IG Metall hatte zur „Aktiven Mittagspause“ eingeladen. Viele kamen. Einhelliger Tenor: Das Werk soll bestehen bleiben. Unter welcher Flagge auch immer.
Der Lärm von vielen Trillerpfeifen und Tröten ist ohrenbetäubend. Und schon bald kriecht Organisatoren und Gästen vorm Pierburg-Werkstor in Hartha die feuchte Kälte in die Knochen. Sei’s drum. Denn, als sich das Gerücht bestätigte, Mutterkonzern Rheinmetall verkauft Pierburg Hartha und sieben weitere Standorte der Gruppe der...
