Machen sich gemeinsam dafür stark, dass die Lichter nicht ausgehen: Oberschüler und Belegschaft von Pierburg.
Machen sich gemeinsam dafür stark, dass die Lichter nicht ausgehen: Oberschüler und Belegschaft von Pierburg. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Pierburg Hartha: Eine ganze Stadt kämpft um den Erhalt des Standortes
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die IG Metall hatte zur „Aktiven Mittagspause“ eingeladen. Viele kamen. Einhelliger Tenor: Das Werk soll bestehen bleiben. Unter welcher Flagge auch immer.

Der Lärm von vielen Trillerpfeifen und Tröten ist ohrenbetäubend. Und schon bald kriecht Organisatoren und Gästen vorm Pierburg-Werkstor in Hartha die feuchte Kälte in die Knochen. Sei’s drum. Denn, als sich das Gerücht bestätigte, Mutterkonzern Rheinmetall verkauft Pierburg Hartha und sieben weitere Standorte der Gruppe der...
