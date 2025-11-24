Kampf um 380 Arbeitsplätze: Die etwas andere Mittagspause am Rheinmetall-Standort Hartha

Die IG Metall nennt es aktive Mittagspause. Gefordert wird ein Überleitungstarifvertrag für das Pierburg-Werk in Hartha bei Waldheim. Dessen Zukunft steht laut Gewerkschaft auf der Kippe.

Es ist kein Streik, auch kein Warnstreik, aber es gehört zum Arbeitskampf und soll ein deutliches Zeichen setzen. So beschreibt Steven Kempe, Gewerkschaftssekretär IG Metall Dresden und Riesa, die sogenannte aktive Mittagspause am Mittwoch in Hartha. Es ist kein Streik, auch kein Warnstreik, aber es gehört zum Arbeitskampf und soll ein deutliches Zeichen setzen. So beschreibt Steven Kempe, Gewerkschaftssekretär IG Metall Dresden und Riesa, die sogenannte aktive Mittagspause am Mittwoch in Hartha.