Baumdiebstahl in der Adventszeit: Wer hat die Allee bei Wiederau geplündert?

Der Sachschaden ist gering, der Ärger aber riesengroß: Von der neu bepflanzten Allee zwischen Wiederau und Topfseifersdorf wurden Bäume gestohlen. Die waren für einen normalen Pkw aber viel zu groß.

Es war ein Arbeitseinsatz bei nasskaltem Wetter, als Mitte November gut 30 Helfer die Lücken in der Baumreihe zwischen Topfseifersdorf und Wiederau mit Neupflanzungen schlossen. Die Freude über schöne Allee währte aber nur kurz. Nach vier Wochen musste Organisator René Ziegenhagen feststellen, dass zwei Bäume fehlen.