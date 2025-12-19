MENÜ
Bei Wiederau wurden neu gepflanzte Bäume gestohlen.
Bei Wiederau wurden neu gepflanzte Bäume gestohlen. Bild: Funke/Ziegenhagen/Collage: Kirsten Erlebach
Bei Wiederau wurden vor vier Wochen gepflanzte Bäume gestohlen.
Bei Wiederau wurden vor vier Wochen gepflanzte Bäume gestohlen. Bild: René Ziegenhagen/Nabu
So haben der oder die Täter den Standort hinterlassen.
So haben der oder die Täter den Standort hinterlassen. Bild: René Ziegenhagen/Nabu
Antje Heinemann und René Ziegenhagen von der Nabu-Gruppe Topfseifersdorf.
Antje Heinemann und René Ziegenhagen von der Nabu-Gruppe Topfseifersdorf. Bild: Mario Hösel/Archiv
Rochlitz
Baumdiebstahl in der Adventszeit: Wer hat die Allee bei Wiederau geplündert?
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Der Sachschaden ist gering, der Ärger aber riesengroß: Von der neu bepflanzten Allee zwischen Wiederau und Topfseifersdorf wurden Bäume gestohlen. Die waren für einen normalen Pkw aber viel zu groß.

Es war ein Arbeitseinsatz bei nasskaltem Wetter, als Mitte November gut 30 Helfer die Lücken in der Baumreihe zwischen Topfseifersdorf und Wiederau mit Neupflanzungen schlossen. Die Freude über schöne Allee währte aber nur kurz. Nach vier Wochen musste Organisator René Ziegenhagen feststellen, dass zwei Bäume fehlen.
