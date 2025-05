Baumpfad in Lunzenau neugestaltet: Hier sind Seltenheiten zu sehen

Die Schilder am alten Baum- und Holzbestand wurden erneuert. So kann man wieder im Park spazieren gehen und dabei viel Wissenswertes erfahren.

Der Baumpfad im Heinrich-Heine-Park in Lunzenau ist erneuert worden. Erstmals wurde der laut Bürgermeister Ronny Hofmann seltene und alte Holzbestand 2012 gekennzeichnet. Die Schilder waren in die Jahre gekommen oder zerstört worden. Rudolf Schröder vom Landesverein Sächsischer Heimatschutz, früherer Mitarbeiter des Botanischen Gartens in...