Beratungstage in Mittweida und Rochlitz zu Digitalangeboten der „Freien Presse“

Alle Infos zu Digitalabo, App sowie zum Einrichten der Technik direkt bei der „Freien Presse“ vor Ort. Eine Anmeldung erspart Wartezeit.

Rochlitz, Mittweida.

Im März gibt es wieder Beratungstage zum Digital-Abo der „Freien Presse“. Die Digitalangebote der Tageszeitung haben einige Vorteile gegenüber der gedruckten Ausgabe. Darüber können sich Leserinnen und Leser bei Anett Hofmann, Geschäftsstellenleiterin im Verlagsbezirk Mittelsachsen, informieren. Interessenten können Smartphones, Laptop oder Tablet mitbringen, um sich beim Einrichten der App helfen zu lassen. Zudem stehen Mustergeräte bereit. Termine sind der 3. März in Rochlitz (Markt 10) und der 17. März in Mittweida (Weberstraße 5), jeweils von 9 bis 14 Uhr. Eine Anmeldung telefonisch unter 03731 3760 oder per E-Mail an [email protected] erspart Wartezeit. (fa)