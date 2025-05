Berliner Investoren bringen frischen Wind nach Rochlitz

Wohnungen für ältere Menschen sind rar in Rochlitz. Die Nachfrage ist entsprechend hoch. Das wissen auch Philipp Ehlers und Thomas Krumbholz, die deshalb mitten in der Innenstadt Büros umbauen lassen.

Die frühere Brauerei, die ehemalige SED-Kreisleitung, der Komplex an der Hohen Gasse – drei Beispiele von Immobilien in Rochlitz, die Investoren in den vergangenen Jahren zu neuer Blüte verholfen haben. Dutzende moderne Wohnungen sind entstanden. Trotzdem: Schicker Wohnraum, noch dazu barrierearm, ist nach wie vor rar und begehrt.