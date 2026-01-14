MENÜ
Toby und Alexander ließen sich am Stand der Firma Akon aus Geringswalde von Projektmanager Tom Becher einen Roboter in Aktion zeigen.
Toby und Alexander ließen sich am Stand der Firma Akon aus Geringswalde von Projektmanager Tom Becher einen Roboter in Aktion zeigen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Helene und Klara informierten sich am Stand der Euro Akademie Rochlitz bei Lisa-Marie Burzinski (li.).
Helene und Klara informierten sich am Stand der Euro Akademie Rochlitz bei Lisa-Marie Burzinski (li.). Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Rochlitz
Berufsorientierungstag in Rochlitz: Roboter und Puppe locken an Messestände
Von Jan Leißner, EHL Media
Die Karrieremesse hat bei der Neuauflage den Fokus auf Praxisbezug gelegt. Dem diente auch die Ausstattung der Messestände.

Beim Berufsorientierungstag am Mittwoch im Bürgerhaus Rochlitz konnten sich Schülerinnen und Schüler über Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten im Handwerk, Industrie, in Sozialberufen oder bei der Bundespolizei informieren. So hatten Toby und Alexander am Stand der Firma Akon aus Geringswalde die Gelegenheit, einen Roboter in Aktion zu...
