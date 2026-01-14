Berufsorientierungstag in Rochlitz: Roboter und Puppe locken an Messestände

Die Karrieremesse hat bei der Neuauflage den Fokus auf Praxisbezug gelegt. Dem diente auch die Ausstattung der Messestände.

Beim Berufsorientierungstag am Mittwoch im Bürgerhaus Rochlitz konnten sich Schülerinnen und Schüler über Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten im Handwerk, Industrie, in Sozialberufen oder bei der Bundespolizei informieren. So hatten Toby und Alexander am Stand der Firma Akon aus Geringswalde die Gelegenheit, einen Roboter in Aktion zu...