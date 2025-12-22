Bibliothek in Geringswalde bis Neujahr geschlossen

Die im Rathaus untergebrachte Bücherei wird in diesem Jahr nicht mehr öffnen können. Reguläre Ausleihzeiten entfallen.

Die Stadtbibliothek Geringswalde wird in diesem Jahr nicht mehr ihre Türen öffnen. Das teilte die Stadtverwaltung der Kommune mit. Grund ist Erkrankung von Personal. So entfällt der 23. Dezember als regulärer Öffnungstermin. Und bedingt durch Schließungszeiten an und zwischen den kommenden Feiertagen wurde als nächster Termin für die...