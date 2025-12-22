MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die im Rathaus untergebrachte Bibliothek Geringswalde bleibt bis Neujahr geschlossen.
Die im Rathaus untergebrachte Bibliothek Geringswalde bleibt bis Neujahr geschlossen. Bild: Marion Gründler
Die im Rathaus untergebrachte Bibliothek Geringswalde bleibt bis Neujahr geschlossen.
Die im Rathaus untergebrachte Bibliothek Geringswalde bleibt bis Neujahr geschlossen. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Bibliothek in Geringswalde bis Neujahr geschlossen
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die im Rathaus untergebrachte Bücherei wird in diesem Jahr nicht mehr öffnen können. Reguläre Ausleihzeiten entfallen.

Die Stadtbibliothek Geringswalde wird in diesem Jahr nicht mehr ihre Türen öffnen. Das teilte die Stadtverwaltung der Kommune mit. Grund ist Erkrankung von Personal. So entfällt der 23. Dezember als regulärer Öffnungstermin. Und bedingt durch Schließungszeiten an und zwischen den kommenden Feiertagen wurde als nächster Termin für die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
22.12.2025
4 min.
Arbeitsmarkt Mittelsachsen: Bei Generation Ü50 passt etwas nicht zusammen
Busfahrer Dirk Frenzel hat sich mit 56 Jahren für eine neue Jobperspektive entschieden.
Regiobus Mittelsachsen nutzt das Potenzial älterer Quereinsteiger. Trotz positiver Einzelfälle bleibt die Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der über 50-Jährigen hoch. Die Arbeitsagentur hat Lösungsangebote. Doch wirkt das?
Jan Leißner
11:00 Uhr
1 min.
Frequenzweihnacht im „Weltecho“ Chemnitz
Die Frequenzweihnacht bringt am 24. Dezember elektronische Klänge ins Chemnitzer Weltecho. Seit fast drei Jahrzehnten zieht sie Fans an. Welche Künstler stehen diesmal auf der Bühne?
Babette Philipp
22.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt Geringswalde: Lutherplatz gesperrt
Die Flächen für kurzzeitiges Parken vor der Diesterweg-Grundschule werden bald gesperrt.
Im Vorfeld des Trubels unterm Lichterbaum werden Zufahrten blockiert sein und zeitweise entfallen Parkplätze.
Marion Gründler
18.12.2025
2 min.
Autocenter Geringswalde: Amtsgericht eröffnet Insolvenzverfahren
Das Autocenter Schliebe wird aufgelöst. Bestehen bleibt aber die Zyndwerk GmbH.
Die Anzahl der Insolvenzen nimmt in Mittelsachsen weiter zu. Auch ein Autohändler aus Geringswalde ist betroffen. Doch die Auswirkungen sind andere, als in der Kleinstadt vermutet werden.
Marion Gründler
11:07 Uhr
2 min.
Polizeidirektion Zwickau meldete verstärkt Explosionen an Zigaretten-, Geld- und Fahrkartenautomaten
In Hohenstein-Ernstthal wurde im Dezember 2024 am Bahnhof ein Fahrkartenautomat gesprengt.
Fahrscheinautomaten in Zwickau bleiben ab Montag für fünf Tage zum Schutz vor Vandalismus geschlossen. In der Region meldete die Polizei in diesem Jahr 56 Explosionen unter anderem an Automaten.
Frank Dörfelt
Mehr Artikel