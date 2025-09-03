Birgit Lietz macht Platz: Jüngere sollen ans Vereinsruder in Geringswalde

Mit Spannung erwartet: Die Wahl des neuen Vereinsvorsitzes verspricht frischen Wind für die Gemeinschaft.

Knapp zehn Jahre sind genug. Das zumindest schätzt Birgit Lietz für sich so ein. Die Unternehmerin und Frontfrau des Heimat- und Kulturvereins Geringswalde will nach der recht langen Zeitspanne im Ehrenamt jetzt Jüngere ans Vereinsruder lassen. Für den Vereinsvorsitz gebe es einen Kandidaten, der sich für das Amt zur Verfügung stellen wolle,...