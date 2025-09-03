Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Birgit Lietz lenkt seit fast zehn Jahren die Geschicke des Vereins in Geringswalde.
Birgit Lietz lenkt seit fast zehn Jahren die Geschicke des Vereins in Geringswalde. Bild: Marion Gründler
Birgit Lietz lenkt seit fast zehn Jahren die Geschicke des Vereins in Geringswalde.
Birgit Lietz lenkt seit fast zehn Jahren die Geschicke des Vereins in Geringswalde. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Birgit Lietz macht Platz: Jüngere sollen ans Vereinsruder in Geringswalde
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Spannung erwartet: Die Wahl des neuen Vereinsvorsitzes verspricht frischen Wind für die Gemeinschaft.

Knapp zehn Jahre sind genug. Das zumindest schätzt Birgit Lietz für sich so ein. Die Unternehmerin und Frontfrau des Heimat- und Kulturvereins Geringswalde will nach der recht langen Zeitspanne im Ehrenamt jetzt Jüngere ans Vereinsruder lassen. Für den Vereinsvorsitz gebe es einen Kandidaten, der sich für das Amt zur Verfügung stellen wolle,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:05 Uhr
4 min.
Alle Konzerte abgesagt: DDR-Schlagerikone Veronika Fischer wendet sich mit traurigen Worten an ihre Fans
So sang sie sich in die Herzen vieler Fans: Die (ost-)deutsche Sängerin Veronika Fischer im Studio des DDR-Rundfunks in Ost-Berlin, aufgenommen im Jahr 1974.
Ihre Fans sind in Sorge: DDR-Schlagerlegende Veronika Fischer hat alle Auftritte abgesagt. Ist es ein Abschied für immer?
Jürgen Becker
28.08.2025
2 min.
Nahkauf in Geringswalde schließt vorübergehend
Der Nahkauf in Geringswalde schließt für knapp zehn Tage. Der Markt wird modernisiert.
Der Versorger an der Dresdener Straße wird modernisiert. Das betrifft auch Kunden der Post. Worauf sich Kundinnen und Kunden in nächster Zeit einstellen müssen.
Marion Gründler
09:06 Uhr
2 min.
Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt
Ein Blitz soll den Brand ausgelöst haben.
Auslöser soll ein Blitz gewesen sein: Östlich von San Francisco breitet sich ein Feuer aus.
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
24.08.2025
1 min.
Narren mischen Badfest in Geringswalde auf
Janko Otto vom Faschingsclub führt mit Günter Lottes (l.) die Zeremonie durch.
Bei der definitiv letzten Party vorm Umbau der Freizeiteinrichtung hatten Zuschauer genauso ihren Spaß wie Spannung bei sportlichen Wettkämpfen.
Marion Gründler
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel