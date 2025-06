„Bonaventura“ im Wandel: Heide Dathe vom Aufbau ihrer Traumwerkstatt in Rochlitz

In ihrem Geschäft „Bonaventura“ in Rochlitz bietet Heide Dathe Stoffwaren und betreute Nähkurse an. Seit Juni übernimmt der kreative Kopf auch Reparaturarbeiten. Doch so einfach war es nicht immer.

Das Geschäft in der Rochlitzer Burgstraße wirkt wie ein Ruhepol – ein Kontrast zum Trubel des nahe gelegenen Marktplatzes. Zwischen bunt gemusterten Stoffen ist die schlichte Tapete kaum noch zu erkennen. Jeder Zentimeter scheint mit Handgemachtem gefüllt: Kleider, Hosen, Babymützen, Socken.