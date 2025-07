Brand in der Gohrischheide: Feuerwehrleute aus der Rochlitzer Region sprechen von kräftezehrendem Einsatz

Flammen lodern, Löschfahrzeuge brummen und alte Munition detoniert: Feuerwehrleute aus Geringswalde, Penig und Rochlitz berichten, was sie bei dem Waldbrand im Norden Sachsen erleben.

Der Waldbrand in der Gohrischheide an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg hält die Feuerwehr seit Tagen auf Trab. Auch Einsatzkräfte aus der Region waren und sind mit vor Ort. Der Alarm kommt für 22 Aktive der Wehren aus Geringswalde, Penig und Rochlitz am Freitag, 4. Juli, gegen 4.30 Uhr. Sofort macht sich der...