Vor wenigen Tagen wurden Teile des Giebels der Brandruine an der Fischergasse abgetragen.
Vor wenigen Tagen wurden Teile des Giebels der Brandruine an der Fischergasse abgetragen. Bild: Alexander Christoph
Rochlitz
Brandkatastrophe von Rochlitz: Polizei nennt Details
Redakteur
Von Alexander Christoph
Eine Welle der Solidarität durchströmt Rochlitz. Für die Überlebende der Brandkatastrophe gingen bereits tausende Euro ein. Währenddessen suchen Experten der Polizei nach der Ursache des Brandes.

Die Brandkatastrophe von Rochlitz mit zwei Toten war und ist nach wie vor Stadtgespräch, die Bestürzung und Anteilnahme entsprechend groß. Binnen weniger Tage überwiesen über die Spendenplattform Gofundme fast 190 Menschen 8160 Euro. Außerdem gingen auf ein Konto der Stadt bisher 9200 Euro an Spenden ein.
