Das verheerende Feuer vom 14. Januar in der Fischergasse forderte zwei Menschenleben. Bild: EHL Media/Archiv
Das verheerende Feuer vom 14. Januar in der Fischergasse forderte zwei Menschenleben. Bild: EHL Media/Archiv
Rochlitz
Wohnhausbrände in Rochlitz: Polizei schaltet nun die Staatsanwaltschaft ein
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zwei schwere Brände in Rochlitz im Dezember und Januar. Noch immer ermittelt die Polizei zu den Ursachen. Zum Haus in der Fischergasse, in dem zwei Menschen starben, erhärtet sich ein Verdacht.

Die Folgen der zwei schweren Brände binnen weniger Wochen in Rochlitz werden noch lange im Stadtbild sichtbar bleiben. Und die Bürger fragen sich bis heute, wie in den Wohnhäusern Feuer ausbrechen konnte. Am 4. Dezember geschah das im Dachgeschoss eines Hauses am Clemens-Pfau-Platz. In der Fischergasse kostete das verheerende Feuer vom 14....
