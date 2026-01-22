Wohnhausbrand in Rochlitz fordert zweites Todesopfer

Rochlitz
Nach dem verheerenden Dachstuhlbrand vor einer Woche in der Rochlitzer Fischergasse ist ein zweiter Bewohner verstorben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.
Jetzt ist es traurige Gewissheit: Der vor einer Woche aus dem brennenden Haus in der Fischergasse in Rochlitz gerettete Mann ist nun seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 63-Jährige war zunächst von der Feuerwehr aus dem brennenden Gebäude in Sicherheit gebracht worden. Die Verletzungen waren aber so schwer, dass er einige Tage später in...
