MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Dachstuhlbrand am 14. Januar in Rochlitz hat ein zweites Todesopfer gefordert.
Der Dachstuhlbrand am 14. Januar in Rochlitz hat ein zweites Todesopfer gefordert. Bild: EHL Media/Archiv
Der Dachstuhlbrand am 14. Januar in Rochlitz hat ein zweites Todesopfer gefordert.
Der Dachstuhlbrand am 14. Januar in Rochlitz hat ein zweites Todesopfer gefordert. Bild: EHL Media/Archiv
Update
Rochlitz
Wohnhausbrand in Rochlitz fordert zweites Todesopfer
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem verheerenden Dachstuhlbrand vor einer Woche in der Rochlitzer Fischergasse ist ein zweiter Bewohner verstorben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Jetzt ist es traurige Gewissheit: Der vor einer Woche aus dem brennenden Haus in der Fischergasse in Rochlitz gerettete Mann ist nun seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 63-Jährige war zunächst von der Feuerwehr aus dem brennenden Gebäude in Sicherheit gebracht worden. Die Verletzungen waren aber so schwer, dass er einige Tage später in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:04 Uhr
2 min.
USA: Öl-Sanktionen wegen Vorgehen gegen Protestler im Iran
Die jüngsten Massenproteste wurden vom iranischen Staatsapparat blutig niedergeschlagen. (Archivbild)
Die USA wollen Irans Führung finanziell schwächen und den Druck nach dem brutalen Niederschlagen der Proteste in dem Land erhöhen. Die neuen Sanktionen drehen sich um den Ölhandel.
15.01.2026
7 min.
Mit Video: Feuerwehr im Großeinsatz in Rochlitz – „Das macht was mit einem“
 10 Bilder
Im Dachstuhl des Wohnhauses an der Fischergasse ist der Brand am Mittwochabend ausgebrochen.
Mehr als 85 Feuerwehrleute sind in der Nacht zu Donnerstag zu einem Wohnhausbrand in Rochlitz ausgerückt. Ein Bewohner konnte gerettet werden, für einen weiteren kam jede Hilfe zu spät. Ein Feuerwehrmann schildert seine Eindrücke.
Jan Leißner, Falk Bernhardt, EHL Media
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
16:55 Uhr
3 min.
Tragische Brandnacht in Rochlitz: Polizei bestätigt Identität des Toten
Das Brandhaus in Rochlitz am Montag. Die Fischergasse ist für Fahrzeuge weiter gesperrt.
Ein 90-Jähriger ist beim Wohnhausbrand in der Fischergasse in Rochlitz gestorben. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache laufen weiter. Was wir bisher wissen und was nicht.
Falk Bernhardt
Mehr Artikel