Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Falk Benrhardt
Bild: Falk Benrhardt
Rochlitz
Breitbandausbau: Freie Fahrt in Erlau, aber neue Baustelle kurz vor Rochlitz
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Autofahrer werden zwischen Mittweida und Rochlitz weiterhin ausgebremst. Eine Ampel ist nun aus, dafür dauert es an anderer Stelle länger - wie lange?

Für Pendler zwischen Rochlitz und Mittweida ist die Fahrt mit dem Auto weiterhin ein Geduldsspiel. Grund dafür ist der Breitbandausbau und die damit verbundenen halbseitigen Sperrungen und Ampelregelungen. Das größte Rückstaupotenzial hatte bisher die Ampel am „Sachsenhof“ in Erlau, weil davon an der Einmündung auch der Verkehr in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
04.10.2025
2 min.
Kreatives und Gespenster beim Holzkunstmarkt in Lichtenstein
Der Holzkunstmarkt am 3. Oktober ist in Lichtenstein schon seit 20 Jahren ein Besuchermagnet. Nur Holzkunst gab es aber nicht.
Markus Pfeifer
19.09.2025
2 min.
Rückstau soweit das Auge reicht: Wurde die Ampel in Wüstenbrand umgestellt?
An der Ampelkreuzung in Wüstenbrand brauchen Autofahrer, die aus Richtung Grüna oder Oberlungwitz kommen, derzeit viel Geduld.
Cristina Zehrfeld
11:10 Uhr
2 min.
Zeuge: Ich sollte Negatives über Blocks Ex-Mann finden
Am 16. Verhandlungstag sagte ein Geschäftsführer einer deutschen Sicherheitsfirma aus.
Wie sah der Tagesablauf der Block-Kinder aus? Wie verdient der Vater sein Geld? Ein Sicherheitsberater schildert im Prozess einen Auftrag 2021, die Familie in Dänemark zu beschatten.
11:16 Uhr
1 min.
Spielezimmer für Grundschulen in Sachsen
Spielerisch lernen - Grundschulen in Sachsen bekommen Unterstützung. (Archivbild)
Spielerisch lernen: Das ist das Ziel einer Initiative, die Grundschulen in Deutschland mit Gesellschaftsspielen ausstattet. In Sachsen nehmen nun weitere Schulen an dem Programm teil.
Mehr Artikel