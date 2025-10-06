Breitbandausbau: Freie Fahrt in Erlau, aber neue Baustelle kurz vor Rochlitz

Autofahrer werden zwischen Mittweida und Rochlitz weiterhin ausgebremst. Eine Ampel ist nun aus, dafür dauert es an anderer Stelle länger - wie lange?

Für Pendler zwischen Rochlitz und Mittweida ist die Fahrt mit dem Auto weiterhin ein Geduldsspiel. Grund dafür ist der Breitbandausbau und die damit verbundenen halbseitigen Sperrungen und Ampelregelungen. Das größte Rückstaupotenzial hatte bisher die Ampel am „Sachsenhof" in Erlau, weil davon an der Einmündung auch der Verkehr in...