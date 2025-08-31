Breitenborn: Trubel, Typen und Traktoren beim 22. Treffen

Feldarbeit der besonderen Art leisten die Organisatoren des Traktor- und Oldtimertreffens im Rochlitzer Ortsteil. Experimente werden hier nicht gemacht. Der Erfolg gibt ihnen erneut Recht.

Elke und Lutz Brondtke haben es sich in ihren Klappstühlen gemütlich gemacht. Rings um sie herum stehen Dutzende Landmaschinen - vom Lanz Bulldog über Famulus bis zum IFA L60. „Wir sind jedes Jahr hier, ich weiß gar nicht mehr seit wann genau“, sagt der 64-Jährige Lutz Brondtke. Seine Familie hat einen umgebauten T 157/1 Baujahr 1961... Elke und Lutz Brondtke haben es sich in ihren Klappstühlen gemütlich gemacht. Rings um sie herum stehen Dutzende Landmaschinen - vom Lanz Bulldog über Famulus bis zum IFA L60. „Wir sind jedes Jahr hier, ich weiß gar nicht mehr seit wann genau“, sagt der 64-Jährige Lutz Brondtke. Seine Familie hat einen umgebauten T 157/1 Baujahr 1961...