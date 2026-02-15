„Die Streckfolter - das ist Romantik pur“: Das haben Paare zum besonderen Valentinstag im Schloss Rochlitz erlebt

Rochlitz
Die Führung zum Valentinstag war gut besucht. Drei Dutzend Paare lauschten den Erklärungen von Pater Michaelus und der Magd Anna und erfuhren, wie die unsterbliche Liebe einst bekundet wurde.
Hand in Hand waren Sandra Wassmann und André Jeremenko im Schloss Rochlitz unterwegs. Immer wieder tauschten sich die beiden Besucher bei der Führung über Details aus. Und in der spätgotischen Fürstenstube schauten sie sich genau um: Hier geben sich Paare zwischen Ostern und Oktober das Ja-Wort.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.