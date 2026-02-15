MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Rochlitz
  • |

  • „Die Streckfolter - das ist Romantik pur“: Das haben Paare zum besonderen Valentinstag im Schloss Rochlitz erlebt

Sandra Wassmann und André Jeremenko gehörten zu den Gästen der Romantikführung durch Schloss Rochlitz.
Sandra Wassmann und André Jeremenko gehörten zu den Gästen der Romantikführung durch Schloss Rochlitz. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Führung zum Valentinstag verlief auch durch den Schlosshof.
Die Führung zum Valentinstag verlief auch durch den Schlosshof. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Magd Anna und Pater Michaelus in der Schlossküche.
Magd Anna und Pater Michaelus in der Schlossküche. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Drei Dutzend Paare waren beim Abend der Liebe im Schloss dabei.
Drei Dutzend Paare waren beim Abend der Liebe im Schloss dabei. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Leckerei aus der Schlossküche.
Leckerei aus der Schlossküche. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Zwischenstopp mit Blumentipps in der Fürstenstube.
Zwischenstopp mit Blumentipps in der Fürstenstube. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittelalterliche Klänge mit Portativ in der Kapelle.
Mittelalterliche Klänge mit Portativ in der Kapelle. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Sandra Wassmann und André Jeremenko gehörten zu den Gästen der Romantikführung durch Schloss Rochlitz.
Sandra Wassmann und André Jeremenko gehörten zu den Gästen der Romantikführung durch Schloss Rochlitz. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Führung zum Valentinstag verlief auch durch den Schlosshof.
Die Führung zum Valentinstag verlief auch durch den Schlosshof. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Magd Anna und Pater Michaelus in der Schlossküche.
Magd Anna und Pater Michaelus in der Schlossküche. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Drei Dutzend Paare waren beim Abend der Liebe im Schloss dabei.
Drei Dutzend Paare waren beim Abend der Liebe im Schloss dabei. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Leckerei aus der Schlossküche.
Leckerei aus der Schlossküche. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Zwischenstopp mit Blumentipps in der Fürstenstube.
Zwischenstopp mit Blumentipps in der Fürstenstube. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittelalterliche Klänge mit Portativ in der Kapelle.
Mittelalterliche Klänge mit Portativ in der Kapelle. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Rochlitz
„Die Streckfolter - das ist Romantik pur“: Das haben Paare zum besonderen Valentinstag im Schloss Rochlitz erlebt
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Führung zum Valentinstag war gut besucht. Drei Dutzend Paare lauschten den Erklärungen von Pater Michaelus und der Magd Anna und erfuhren, wie die unsterbliche Liebe einst bekundet wurde.

Hand in Hand waren Sandra Wassmann und André Jeremenko im Schloss Rochlitz unterwegs. Immer wieder tauschten sich die beiden Besucher bei der Führung über Details aus. Und in der spätgotischen Fürstenstube schauten sie sich genau um: Hier geben sich Paare zwischen Ostern und Oktober das Ja-Wort.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:00 Uhr
2 min.
Gewinn aus „Klein gegen Groß“: Was das Klinikum Chemnitz mit 30.000 Euro von Michael Ballack macht
Michael Ballack machte es möglich: ein Familienzimmer auf der Kinderkrebsstation am Chemnitzer Klinikum.
Der ehemalige deutsche Fußball-Kapitän und Chemnitzer verlor in der Sendung zwar gegen einen jungen Nachwuchsspieler. Das Preisgeld konnte Michael Ballack aber am Ende für einen guten Zweck seiner Wahl spenden. Das Klinikum Chemnitz hat nun umgesetzt.
Susanne Kiwitter
14.02.2026
2 min.
„Zu langsam und zu wenig Personal“: Wie es mit dem Catering im Plauener Parktheater weitergeht
Theater-Musical im Sommer: Schlange am Getränke-Stand im Parktheater.
Lange Schlangen vor Imbissen und Getränkeständen gehören zum Erscheinungsbild bei Open-Air-Veranstaltungen im Stadtpark. Aber muss das sein? Welche Alternativen zur dortigen Gastro-Situation gibt es?
Sabine Schott
19:00 Uhr
4 min.
Giro stöbert Vermisste in einer alten Gefängnis-Badewanne auf: Katastrophenschützer aus dem Erzgebirge üben im Lost Place
 9 Bilder
Erfolgreiche Suche für Giro im alten Oederaner Gefängnis: „Opfer“ Anja Haas ist gefunden.
Der alte Oederaner Knast als Fotoobjekt und Übungsstrecke: Hundegebell erfüllte am Wochenende das Stadtgefängnis. Paula, Giro und Dexter gingen am Sonntag auf Spurensuche.
Christof Heyden
16:15 Uhr
2 min.
Von Romantik bis Digitalwerkstatt: Veranstaltungstipps für das Wochenende von Augustusburg über Freiberg bis Rochlitz
Schloss Rochlitz lädt zu romantischen Führungen ein.
Der Valentinstag und Faschingsfeten sind am Wochenende beherrschende Themen im Veranstaltungskalender für Mittelsachsen. Doch es gibt auch weitere Angebote - hier eine Auswahl.
Steffen Jankowski
15:00 Uhr
2 min.
Ferienspaß auf Schloss Rochsburg: „Was macht Burgfräulein Elke in der Kälte?“
Schloss Rochsburg.
Das Leben auf einer Burg war einst zur Winterzeit nicht gerade spaßig - heute aber schon. Das zeigen wieder die Erlebnisführungen in Rochsburg.
Falk Bernhardt
14.02.2026
4 min.
„Wir haben uns Mühe gegeben“: Bäckerei und Café im Vogtland schließen nach über 100 Jahren - aber es gibt Hoffnung
Am 28. Februar bäckt Hermann Frisch das letzte Mal für seine Kunden Brot und Semmeln. Der Bäckermeister geht nach 52 Arbeitsjahren in Rente. Damit enden 133 Jahre Familientradition.
52 Arbeitsjahre und jede Nacht am Backofen. Das ist die Lebensleistung von Hermann Frisch. Jetzt geht der fast 70-Jährige in Rente. Das Dorf Grünbach hat keinen Bäcker mehr. Aber Hoffnung bleibt.
Cornelia Henze
Mehr Artikel