Chortreffen in Wiederau: Jeder kann mitsingen

Zum Sonntag Kantate treffen sich Chöre in Wiederau, aber auch in Mittweida und Hartha.

Zuhören und mitsingen ist am Wochenende in der Kirche in Wiederau Programm. Zum Sonntag Kantate, dem vierten Sonntag nach Ostersonntag, treffen sich Chorsänger und -sängerinnen aus hiesigen Kirchenchören ab 16 Uhr, informiert der Rochlitzer Kantor Jens Petzl. Die Sänger kommen aus Erlau, Seelitz, Rochlitz, Schwarzbach, Taura,...