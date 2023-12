Christbäume in Hoyersdorf selbst ernten

Der Staatsbetrieb Sachsenforst setzt eine gute Tradition fort und bietet im Waldgebiet Fröhne Weihnachtsbäume an.

Wer seinen Weihnachtbaum selbst aussuchen und ernten möchte, hat dazu am 16. Dezember Gelegenheit. Wie der Staatsbetrieb Sachsenforst Chemnitz mitteilt, sind die Mitarbeiter von 9 bis 15 Uhr in der etwa 7000 Quadratmeter umfassenden Plantage am Waldgebiet Fröhne zwischen Aschershain und Hoyersdorf anzutreffen. Hauptsächlich werden Blaufichten,...