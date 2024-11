Chursdorfer Künstler René Pützschel: Tierarzt am Tag, Maler und Grafiker in der Nacht

Tagsüber findet man René Pützschel in seiner Rolle als öffentlicher Tierarzt. Doch nach Sonnenuntergang verwandelt er sich in einen passionierten Künstler - mit großer Leidenschaft für Steindruck.

Alles, was er brauchte, waren Stifte. Dann war für René Pützschel die Welt in Ordnung. Wann immer er als kleiner Steppke einen Stift in die Hand bekam, verzierte er alles. Er bemalte Wände, „illustrierte“ Bücher, die ihm ohne Bilder so nackt vorkamen, und gab auch Zeitungen den letzten bildlichen Schliff. Selbst vor Schränken machte...