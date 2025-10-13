Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die A 72 war nach einem Unfall am Sonntag zeitweise voll gesperrt.
Die A 72 war nach einem Unfall am Sonntag zeitweise voll gesperrt. Bild: Erik Hoffmann
Die A 72 war nach einem Unfall am Sonntag zeitweise voll gesperrt.
Die A 72 war nach einem Unfall am Sonntag zeitweise voll gesperrt. Bild: Erik Hoffmann
Rochlitz
Crash auf der A 72: Stau bis Rochlitz
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwischen Geithain und Rochlitz ist es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen gekommen

Auf der Autobahn 72 ist es am Sonntag gegen 17 Uhr zwischen den Anschlussstellen Rochlitz und Geithain zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Informationen waren drei Fahrzeuge beteiligt. Die Feuerwehren aus Obergräfenhain, Langleuba-Oberhain und Penig sicherten mit 27 Kameraden die Unfallstelle ab. Zudem war der Rettungsdienst mit einem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
1 min.
A 72 bei Plauen am Freitagmorgen gesperrt
Auf der A 72 bei Plauen hat sich ein Unfall ereignet.
Durch einen Auffahrunfall an einer Auffahrt ist es zu einer Vollsperrung gekommen.
Jonas Patzwaldt
14.10.2025
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
14.10.2025
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
15:21 Uhr
3 min.
Streit um Rundfunkbeitrag geht in weitere Runde
Der Streit um den Rundfunkbeitrag geht weiter.
Kann man die Zahlung des Rundfunkbeitrags verweigern, wenn einem das Programm nicht vielfältig genug erscheint? Das Bundesverwaltungsgericht hat ein grundsätzliches Urteil dazu gefällt.
07:50 Uhr
1 min.
Verkehrsbehinderungen im Vogtland nach Unfall auf A 72 bei Pirk
Update
Auf der Autobahn 72 bei Pirk im Vogtland ist es zu einem Unfall gekommen.
Ein Verkehrsunfall auf der Autobahn hat zu Einschränkungen im Pendlerverkehr geführt. Was passiert ist.
Jonas Patzwaldt
15:25 Uhr
4 min.
„Viele hatten Angst vor der Oberschule“: So will Sachsen junge Lehrer fürs Erzgebirge gewinnen
Eine Lehrerin an der digitalen Tafel im Unterricht: Kann es gelingen, mit einer neuen Form des Praktikums mehr Studierende für den ländlichen Raum zu begeistern?
Ein Modellprojekt zeigte Lehramtsstudenten in Ostsachsen die Arbeit jenseits der Großstädte – ein Erfolgsrezept? Das neuartige Praktikum startet nun in weiteren Landkreisen.
Oliver Hach
Mehr Artikel