Crash auf der A 72: Stau bis Rochlitz

Rochlitz
Zwischen Geithain und Rochlitz ist es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen gekommen
Auf der Autobahn 72 ist es am Sonntag gegen 17 Uhr zwischen den Anschlussstellen Rochlitz und Geithain zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Informationen waren drei Fahrzeuge beteiligt. Die Feuerwehren aus Obergräfenhain, Langleuba-Oberhain und Penig sicherten mit 27 Kameraden die Unfallstelle ab. Zudem war der Rettungsdienst mit einem...
