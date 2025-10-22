„Das Areal erwacht zum Leben“: Aus Thierbachs einst unansehnlichem Dorfkern ist eine Idylle geworden

Rochlitz
Thierbachs neuer Dorfkern begeistert die Anwohner. Zäune weg, Straßen breiter, Fitnessparcours: Der Ortsteil von Penig lebt auf und wird zum Treffpunkt. Doch nicht alle Wünsche konnten erfüllt werden.
Der Ortskern des Peniger Ortsteils Thierbach ist nicht wiederzuerkennen. Zäune wurden abgebaut, mehrere Häuser sind verschwunden und die Markersdorfer Straße ist breiter geworden. Zudem ist die bislang offene, unansehnliche Zisterne einem idyllischen Teich gewichen. Am Dienstagabend wurde der neu gestaltete Dorfkern für die Thierbacher...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.