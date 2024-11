Das Ende einer Ära: Birgit Hennig geht in Ruhestand

Sie war 32 Jahre Polizistin, tourte mit Maskottchen Poldi durch Kitas und Schulen und bereitete so Generationen von Kindern auf das Leben vor. Nun hängt Birgit Hennig ihre Uniform für immer in den Schrank. Doch wer übernimmt als Bürgerpolizistin?

So ziemlich jeder kennt sie in Rochlitz und den umliegenden Orten. Denn Birgit Hennig hat Generationen von Mädchen und Jungen in Kindertagesstätten und Grundschulen gezeigt, was Sicherheit bedeutet. Sicherheit auf dem Schulweg, aber auch in vielen anderen Lebenssituation. Nicht als Lehrerin machte die heute 61-Jährige das, sondern als...